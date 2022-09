Scherma Paralimpica: Pasquino in gara a Pisa Inizia la Coppa del Mondo, la sannita sarà impegnata sia nella sciabola che nelle prove di spada.

E’ tutto pronto a Pisa per la settima edizione della Coppa del Mondo Paralimpica “The Leaning Tower”, che prenderà il via domani e si concluderà nella giornata di domenica 25 settembre. Il Pala Cus di Pisa ospiterà la tappa che apre le danze della stagione di Coppa del Mondo che in realtà è il recupero dell’edizione 2021 che fu rinviata lo scorso marzo a causa delle restrizioni anti-Covid sull’ingresso degli stranieri in Italia.

Prenderà parte alle gare anche la sannita Rossana Pasquino che esordirà giovedì 22 nella prova di sciabola B, poi tornerà in pedana sabato per le gare di spada e domenica doppio impegno nelle prove a squadre nella spada femminile e nella sciabola open.

A guidare gli azzurri nella trasferta di Pisa ci sarà il Coordinatore del settore paralimpico, il tecnico dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma intitolata al Maestro Furno, Dino Meglio. Con lui i CT Marco Ciari per la sciabola, Francesco Martinelli per la spada e Simone Vanni per il fioretto.

COPPA DEL MONDO SCHERMA PARALIMPICA - Pisa, 22-25 settembre 2022

PROGRAMMA GARE

Giovedì 22 settembre

Spada maschile cat. A (Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Paolo Lillu)

Sciabola femminile cat. B (Rossana Pasquino, Roxana Diana Solomon)

Spada maschile cat. B (Gianmarco Paolucci, Michele Massa, Davide Costi, Michele Vaglini, Matteo Addesso, Luigi Fioretti, Leonardo Rigo)

Sciabola femminile cat. A (Andreea Mogos, Loredana Trigilia, Sofia Brunati, Elisa Molteni, Veronica Martini)



Venerdì 23 settembre

Fioretto femminile cat. B (Alessia Biagini)

Sciabola maschile cat. A (Edoardo Giordan, Alberto Morelli, Giuseppe Leoni, Paolo Lillu, Pietro Miele)

Fioretto femminile cat. A (Andreea Mogos, Loredana Trigilia, Rebecca D’Agostino)

Sciabola maschile cat. B (Gianmarco Paolucci)



Sabato 24 settembre

Fioretto maschile cat. B (Marco Cima, Michele Massa, Matteo Addesso, Leonardo Rigo)

Spada femminile cat. A (Sofia Brunati, Veronica Martini, Rebecca D’Agostino)

Fioretto maschile cat. A (Emanuele Lambertini, Matteo Betti, Alberto Morelli, Matteo Dei Rossi)

Spada femminile cat. B (Rossana Pasquino, Alessia Biagini, Michela Pierini, Roxana Diana Solomon)



Domenica 25 settembre

Fioretto maschile a squadre (Matteo Betti, Michele Massa, Marco Cima, Emanuele Lambertini)

Spada femminile a squadre (Veronica Martini, Alessia Biagini, Rossana Pasquino, Sofia Brunati)

Sciabola open a squadre (Rossana Pasquino, Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci, Edoardo Giordan)