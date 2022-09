Scherma Paralimpica, Coppa del Mondo: Pasquino d'argento nella prova di sciabola A Pisa l'azzurra è stata battuta in finale dalla georgiana Khetsuriani.

La prima tappa di Colla del Mondo di scherma paralimpica è iniziata nel migliore dei modi per la sannita Rossana Pasquino. La portacolori dell’Accademia Olimpica Furno ha vinto la medaglia d’argento nella prova di sciabola categoria B.

Cammino esaltante per la sannita brava a superare il girone di qualificazione con quattro successi e una sola sconfitta. Nei quarti di finale vittoria convincente contro la polacca Strawinska per 15-6, bissata in semifinale sull’ucraina Doloh con lo score di 15-9.

Nell’assalto per la conquista della medaglia d’oro la Pasquino si è ritrovata al cospetto della georgiana Khetsuriani, colei che alle Paralimpiadi di Tokyo le aveva negato l’accesso in zona medaglia per una sola stoccata. Anche questa volta l’azzurra ha pagato dazio perdendo per 15-9 ma portando a casa comunque una splendida medaglia d’argento.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA - SCIABOLA FEMMINILE CAT. B – Pisa, 22 settembre

2022

Finale

Khetsuriani (Geo) b. Pasquino (ITA) 15-9

Semifinali

Pasquino (ITA) b. Doloh (Ukr) 15-9

Khetsuriani (Geo) b. Cho (Kor) 15-14

Quarti

Pasquino (ITA) b. Strawinska (Pol) 15-6

Doloh (Ukr) b. Tauber (Ger) 15-10

Khetsuriani (Geo) b. Tong (Hkg) 15-5

Cho (Kor) b. Pacek (Pol) 15-5

Tabellone dei 16

Doloh (Ukr) b. Solomon (ITA) 15-3

Fase a gironi

Roxana Diana Solomon: 0 vittorie, 5 sconfitte

Rossana Pasquino: 4 vittorie, 1 sconfitta

Classifica (12): 1. Irma Khetsuriani (Geo), 2. Rossana Pasquino (ITA), 3. Eun Hye Cho (Kor),

3. Nadiia Doloh (Ukr), 5. Sylvi Tauber (Ger), 6. Jadwiga Pacek (Pol), 7. Karolina Strawinska

(Pol), 8. Nga Ting Tong (Hkg), 11. Roxana Diana Solomon (ITA)