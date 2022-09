Il GG teamwear Benevento 5 è pronto all'esordio in campionato Scatta la serie A2, sabato alle 19 al Palatedeschi arriva il Canosa.

Finalmente si fa sul serio. Dopo una lunga fase dedicata alla preparazione e l’esordio in Coppa Divisione, è giunto il momento di fare sul serio con la prima di campionato. Il GG teamwear Benevento 5 è pronto ai nastri di partenza del girone sud per essere tra le protagoniste.

E’ questa la missione dei giallorossi che si presentano con una squadra totalmente rinnovata sotto la guida di Lorenzo Nitti, allenatore giovane che è chiamato a stupire. Appuntamento sabato alle 19:00 nel maestoso Palatedeschi, struttura enorme che va riempita dai tifosi giallorossi che per ora sembrano aver risposto bene con la campagna abbonamenti.

Per attirare più supporters però bisognerà convincerli dando vita ad un cammino entusiasmante, quello che sogna la società, brava ad avere il coraggio di chiudere nel cassetto i sentimenti e la riconoscenza scegliendo di ripartire con un nuovo progetto tecnico, una nuova identità ma con la solita passione. Col Canosa bisogna vincere per iniziare col piede giusto e mandare un messaggio a tutte le rivali per la zona play off. Non conta come, ma fare bottino pieno è già una necessità.