Gli steward sanniti al GP di Monza, grande soddisfazione per i partecipanti L'esperienza vissuta dagli addetti alla sicurezza

Importante esperienza per gli steward beneventani che hanno partecipato, dal nove all'undici settembre scorsi, all'intensa sessione del Gran Premio di Monza. I tredici addetti hanno prestato la propria professionalità per la salvaguardia della sicurezza, attraverso la società Winch, in un contesto di grande importanza e di livello internazionale. Soddisfatti per quanto vissuto, gli steward sanniti hanno voluto ringraziare i dirigenti Jacopo Musciala, Alessandro Franco e Alessandro Boiocchi.

Ecco la lista degli steward presenti a Monza:

Abate Filomena

Ciampa Claudio

Dimonti Sonia

Follo Alessia

Fragnito Adele

Gallo Andrea

Latronica Caterina

Mariniello Davide

Mercurio Nazzareno

Pezzuto Sergio

Raffio Francesca

Raffio Tonino

Serino Antonio