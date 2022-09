GG Team Wear Benevento 5, Nitti: "Adesso viene il bello" Il coach giallorosso ha presentato la partita di questo pomeriggio alle 19 contro il Canosa.

E’ il grande giorno dell’esordio nel torneo 2022-2023 di serie A2 per il È ormai dietro l’angolo l’esordio in campionato per il GG Team Wear Benevento 5 che questo pomeriggio alle 19:00 affronterà il Canosa al PalaTedeschi. Appuntamento importante perché bisogna partire bene e di questa sfida ha parlato coach Lorenzo Nitti.

“Non aspettavamo altro che arrivasse questo momento – sottolinea Nitti – e devo dire che i ragazzi hanno fatto un lavoro eccezionale. Grazie a tutto lo staff e ai dirigenti che ci sono stati vicini. Adesso viene il bello perché si gioca. La squadra sta bene, ma ovviamente siamo un cantiere un po’ aperto. Tuttavia abbiamo già messo in chiaro alcune cose e mi aspetto un’ottima prestazione”.

Il precampionato è stato positivo. “I ragazzi – afferma - hanno fatto bene nel precampionato così come in Coppa Divisione. Però domani sarà tutta un’altra storia e sono anche curioso di vedere come la rosa risponderà alla prima gara ufficiale in A2”.

“Il Canosa – spiega il tecnico dei giallorossi – è una neopromossa ma solo sulla carta, perché il sodalizio pugliese ha allestito un roster di primissimo livello e con tanta gente dal curriculum molto importante. Ma la mia squadra non è da meno. I ragazzi hanno lavorato sodo e ci faremo trovare pronti. Abbiamo bisogno del pubblico e speriamo sia presente in ottimo numero sugli spalti del PalaTedeschi per essere il nostro sesto uomo, come è sempre stato qui a Benevento”.