L'Accademia Volley si prepara all'esordio con gli allenamenti conginunti Dopo quello con Fiamma Torrese e Montefalcione, doppia sfida con l'Effesport Isernia.

Continua la preparazione al prossimo campionato per l'Accademia Volley. Venerdì sera le giallorosse sono state impegnate al Palazzetto dello Sport di Montefusco (AV) in un allenamento congiunto con la Academy School Volley di Montefalcione, formazione che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Quattro i set disputati, con entrambe le formazioni che hanno alternato interessanti fasi di gioco ad altre caratterizzate da qualche disattenzione di troppo. Meglio l'Accademia nel primo e nel terzo parziale, più efficaci le padrone di casa negli altri due set e risultato finale di 2-2.

Per l'Accademia si è trattato del secondo allenamento congiunto di questo precampionato. Il primo, la scorsa settimana, si è svolto a Torre Annunziata con la Fiamma Torrese (BN), con quattro set disputati e tutti vinti dalla formazione di casa che ha fatto prevalere il suo tasso tecnico di categoria superiore, mentre ne sono previsti altri due con la Effesport Isernia. Si comincia mercoledì 28 settembre in terra molisana, si replicherà sabato 1° ottobre a Benevento, ultimo test prima dell'esordio ufficiale in campionato previsto per il weekend successivo alla Palestra Rampone con la Pallavolo Pozzuoli.

Il bilancio di queste settimane di lavoro resta comunque positivo, con la squadra che ha mostrato fin dalle prime battute grande impegno e applicazione: sarà compito dello staff tecnico, nelle prossime settimane, provare a perfezionare quei meccanismi non ancora ottimali ed esaltare invece tutti gli aspetti positivi emersi dall'inizio della preparazione.