Benevento 5, l'esordio è dolce solo a metà: il Canosa strappa un pareggio Giallorossi subito sotto ma bravi a ribaltare la sfida prima del 2-2 di Ique.

Esordio scoppiettante nel torneo di serie A2 2022-2023 per il GG Team Wear Benevento 5. Al Palatedeschi è arrivato il Canosa, squadra neo promossa ma ben costruita con giocatori importanti per la categoria. Avversario che si è dimostrato subito ostico per gli uomini di coach Nitti costretti subito a rincorrere. Uno svarione di Mambella con i piedi ha regalato la ghiotta occasione a Leo Senna di sbloccare la partita portando in vantaggio i suoi: 0-1.

Benevento costretto subito ad inseguire con Nitti che sfrutta al meglio le sue rotazioni per creare occasioni importanti. Sulla strada dei giallorossi però c’è un Lupinella in splendida forma che nega ai padroni di casa il pareggio con due grandi interventi nel primo tempo. L’estremo difensore ospite si ripete nella ripresa con una grande parata di piede, ma capitola sul tiro di Milucci al 5’ che riporta i suoi in parità: 1-1.

Dopo aver sofferto nella prima frazione, la squadra sannita cambia marcia, gestisce i ritmi e trova anche il sorpasso con Palmigiani. Il Canosa sembra accusare il colpo ma dopo appena centoventi secondi trova il 2-2 con Ique.

Il Benevento 5 meriterebbe il vantaggio per quanto espresso ma spreca clamorosamente l’azione più bella della partita: Vega e Milucci creano le condizioni per il gol ma Caliendo spreca sparando sul fondo. Negli ultimi minuti entrambi i tecnici decidono di non rischiare nulla. Le due squadre si rispettano, nessuno vuole assaporare il sapore della tremenda beffa all’esordio in campionato. Finisce 2-2 con entrambe le compagini che hanno dimostrato di essere pronte per un torneo durissimo.

Coach Nitti, bravo a gestire bene le risorse a disposizione, può essere sicuramente soddisfatto della reazione avuta dai suoi che ai punti avrebbero meritato la vittoria. Da lunedì si torna a lavorare per preparare il prossimo match. Sabato 1° ottobre c’è l’ostica trasferta di Catanzaro contro un avversario che all’esordio ha subito un pesante ko per 4-0 nella tana del Giovinazzo.