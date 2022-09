Scherma Paralimpica: la Pasquino trionfa a Pisa nella spada La sannita ha dominato portando a casa il primo successo in questa specialità.

L’argento vinto nella sciabola è stato solo un piccolo antipasto. Rossana Pasquino aspettava con ansia la prova di spada dove si è imposta, per la prima volta, con merito. Una grande vittoria in quel di Pisa dove è in corso di svolgimento la prima prova di Coppa del Mondo.

La campionessa sannita ha iniziato bene fin dal girone chiudendo con quattro successi in altrettanti assalti disputati. Nel tabellone principale ha dominato per 15-4 contro la polacca Karolina Strawinska e 15-13 contro la portacolori di Hong Kong Nga Ting Tong. Più sofferta la semifinale in cui ha superato 15-11 la francese Cecile Demaude. Nell’ultimo atto la Pasquino ha dominato contro la statunitense Ellen Geddes col punteggio di 15-6.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA - SPADA FEMMINILE CAT. B – Pisa, 24 settembre 2022



Finale

Pasquino (ITA) b. Geddes (Usa) 15-6



Semifinali

Geddes (Usa) b. Tauber (Ger) 15-7

Pasquino (ITA) b. Demaude (Fra) 15-11



Quarti

Tauber (Ger) b. Cho (Kor) 15-14

Geddes (Usa) b. Droit Malarme (Fra) 15-7

Demaude (Fra) b. Biagini (ITA) 15-8

Pasquino (ITA) b. Tong (Hkg) 15-13



Tabellone dei 16

Pasquino (ITA) b. Strawinska (Pol) 15-4

Biagini (ITA) b. Pacek (Pol) 15-9



Tabellone dei 32

Tenkink (Ned) b. Pierini (ITA) 15-4

Strawinska (Pol) b. Solomon (ITA) 8-5



Fase a gironi

Rossana Pasquino: 4 vittorie, 0 sconfitte

Alessia Biagini: 3 vittorie, 1 sconfitta

Michela Pierini: 1 vittoria, 3 sconfitte

Roxana Diana Solomon: 1 vittoria, 4 sconfitte



Classifica (21): 1. Rossana Pasquino (ITA), 2. Ellen Geddes (Usa), 3. Sylvi Tauber (Ger), 3. Cecile Demaude (Fra), 5. Stephanie Droit Malarme (Fra), 6. Alessia Biagini (ITA), 7. Eun Hye Cho (Kor), 8. Nga Ting Tong (Hkg), 17. Michele Pierini (ITA), 18. Roxana Diana Solomon (ITA)

Foto: pagina Facebook Federazione Italiana Scherma