Atletica, ottima prestazione ai CDS regionali per la Libertas Benevento Tre ori, due argenti e sei bronzi il bottino della società del presidente Gianni Caruso.

E' andata in scena ad Avellino la finale regionale dei Campionati di Società per la categoria ragazzi. La Libertas Benevento torna a casa dopo aver collezionato tre ori, due argenti e sei bronzi. Sono saliti sul gradino più alto del podio Bispo Kauè nei 60 metri con il tempo di 8 secondi netti; Chiara Seneca nei 2000 metri di marcia con una prestazione sontuosa ferma il cronometro a 11 minuti e 51 secondi e Stefano Cornacchione nei 60 metri ostacoli conferma il suo personale di 9 secondi e 4 decimi.

Argento per Gilda Genito che ha lanciato il vortex a 30 metri e 43 centimetri e Stefano Cornacchione che ha scagliato il peso a 13 metri e 96 centimetri. Questi gli altri podi: Bispo nel salto in alto, Rebecca Altieri nei 60 ostacoli e nel salto in alto; Giovanni Viceré nel lancio del vortex e Carlo Calabrese nei 2000 metri di marcia. Esordi positivi per le new entry Martina Landro e Maria Calabrese. Dunque ottimi risultati per la società guidata dal presidente Giovanni Caruso.