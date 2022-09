Scherma Paralimpica, Coppa del Mondo: la Pasquino chiude con tre medaglie La sannita ha vinto due ori e un argento, nella sciabola a squadre ha sfiorato il quarto podio.

La spedizione in terra toscana di Rossana Pasquino si è chiusa nel migliore dei modi. Dopo l’argento nella prova di sciabola e l’oro nella spada, la portacolori dell’Accademia Furno si è regalata la terza medaglia nella prova a squadre open insieme a Edoardo Giordan, Gianmarco Paolucci e Andreea Mogos.

Per il team azzurro dominio in semifinale contro la Francia, sfida vinta per 20-11, mentre in finale esaltante assalto contro la Polonia. Pasquino e compagni l’hanno spuntata solo all’ultima stoccata. La sannita, che torna a casa con tre medaglie, due d’oro e una d’argento, ha sfiorato anche la quarta nella prova di spada dove, dopo aver battuto nei quarti la Corea, è arrivato il ko in semifinale contro l’Ungheria e nella finalina per il bronzo con la Francia.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA - SCIABOLA OPEN A SQUADRE – Pisa, 25 settembre 2022



Finale

ITALIA b. Polonia 20-19



Finale 3/4 posto

Francia b. Corea 20-5



Semifinali

Polonia b. Corea 10-5

ITALIA b. Francia 20-11



Quarti

Corea b. Germania 20-19



Classifica (5): 1. ITALIA, 2. Polonia, 3. Francia, 4. Corea, 5. Germaniaà

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA - SPADA FEMMINILE A SQUADRE – Pisa, 25 settembre 2022



Finale

Polonia b. Ungheria (ritiro)



Finale 3/4 posto

Francia b. ITALIA 45-38



Semifinali

Polonia b. Francia 45-37

Ungheria b. ITALIA 45-40



Quarti

Francia b. Gran Bretagna 45-36

ITALIA b. Corea 39-36

Ungheria b. Georgia 45-41



Classifica (5): 1. Polonia, 2. Ungheria, 3. Francia, 4. ITALIA, 5. Georgia