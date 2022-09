Accademia Volley, la squadra ha messo nel mirino l'esordio in campionato L'8 ottobre al Rampone arriva la Pallavolo Pozzuoli, bisognerà farsi trovare preparati.

Meno di due settimane al debutto in campionato per l'Accademia Volley. Le giallorosse, infatti, ospiteranno sabato 8 ottobre al Rampone la Pallavolo Pozzuoli per l'inizio del torneo, ripresentandosi ai nastri di partenza dopo aver chiuso la passata stagione con un brillante secondo posto e conseguente qualificazione ai play off promozione. Per prepararsi al meglio all'esordio stagionale, sono previsti questa settimana due allenamenti congiunti al Rampone, terreno di gioco amico delle beneventane.

Si comincia domani pomeriggio con FLV Cerignola, squadra di B2 inserita nel girone L, con inizio alle ore 18.00 e fase di gioco prevista intorno alle 19.00. Il secondo allenamento congiunto è previsto invece sabato pomeriggio contro l'Europea 92 Isernia, avversario della stessa Cerignola essendo inserita nel medesimo girone, con inizio invece alle ore 17.00 e fase di gioco intorno alle 18.00. Per tutte le formazioni si tratta degli ultimi impegni prima dei rispettivi esordi in campionato e pertanto da non sottovalutare per non farsi trovare impreparati allo start della nuova stagione.

Per l'Accademia si tratterà rispettivamente del terzo e quarto allenamento congiunto precampionato, dopo quelli disputati le scorse settimane prima a Torre Annunziata (NA) con la Fiamma Torrese (Serie B1) e poi a Montefusco (AV) con la Academy School Volley (Serie C). Sarà importante per il tecnico giallorosso Ruscello verificare lo stato di crescita della squadra dopo le prime due uscite e provare, cin buona probabilità, il sestetto migliore in vista dell'esordio in campionato con Pozzuoli.