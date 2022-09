Miwa Benevento, presentato il nuovo roster Zullo: "C’è un movimento forte nel settore giovanile e il riscontro ce lo danno le famiglie".



Ieri sera presso l’ex Convento di San Vittorino si è tenuta la presentazione della stagione 2022/2023 della Miwa Energia Cestistica Benevento. In una cornice di prestigio completa in ogni ordine di posto ed oltre, appassionati e curiosi hanno potuto conoscere i roster, gli staff, i progetti e le ambizioni della prima squadra cestistica cittadina.

Ai microfoni Michele Zullo (AD Miwa Energia), Bruno Annecchiarico (Vice Presidente e Direttore Generale), Adolfo Parrillo (Head Coach Serie C Gold Maschile maschile) e Valentina Annecchiarico (Head Coach Serie C Regionale femminile) hanno parlato della nuova season e di quanto finora da una società che sta dando tanto all’intero movimento di basket provinciale.

“La prima squadra maschile è un team fortemente organizzato ma è solo l’apice di una struttura importante dal punto di vista societario. - le parole dell’AD Miwa Energia Michele Zullo - C’è un movimento forte nel settore giovanile, e il riscontro ce lo danno le famiglie, sul quale continueremo a fare investimenti per aggiungere una nota qualitativa a quelle che sono già soddisfazioni quantitative.”

La dimostrazione più grande della crescita della Miwa Energia è stata la sala riempita da bambini e da ragazzi e ragazze del settore giovanile, ormai florido e sempre più lanciato verso una dimensione importante.

L’occasione è stata perfetta per presentare tutti i giocatoridella prima squadra maschile e le giocatrici di quella femminile oltre che per svelare la “home jersey” della Miwa Energia Cestistica Benevento.

Una serata piacevole, moderata da Alessia Giusti, alla quale hanno partecipato anche Enzo Lauro (Consigliere del Comune di Benevento delegato allo Sport) e l’Avv.Mario Collarile (Delegato Provinciale CONI) per i saluti delle istituzioni ma anche per lasciare messaggi e moniti importanti ai più giovani.

Ora a parlare sarà il campo. La prima apparizione spetterà proprio alla squadra maschile che Sabato affronteranno in casa al PalaTedeschi il Portici in un match valido per la Coppa Campania.