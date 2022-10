Benevento 5, a Catanzaro per fare bottino pieno Prima trasferta per i giallorossi che sono reduci dal pareggio interno contro il Canosa.

Il pareggio interno contro il Canosa ormai è andato in archivio ma ha regalato ottime indicazioni. Coach Nitti ha finalmente avuto delle risposte dai suoi in una gara ufficiale. Dopo un primo tempo non esaltante la squadra ha reagito dominando la ripresa. Solo un po’ di imprecisione e cattiva sorte hanno negato la vittoria ai sanniti. Sabato però c’è subito l’occasione per riscattarsi. Oggi i giallorossi vanno a Catanzaro dove al Palazzetto Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, calcio d’inizio alle 17:00, sfideranno la compagine calabrese allenata da Marco Barbuto.

Il Catanzaro è reduce dal pesante ko di Giovinazzo dove è arrivato un ko senza appello per 4-0. Partita subito in salita già nel primo tempo dove i calabresi hanno subito tre reti. Un motivo in più per il Benevento 5 di tenere alta l’attenzione. La squadra di Barbuto andrà a caccia del riscatto, mentre gli uomini di Nitti devono assolutamente vincere per non rischiare di perdere contatto con le zone alte della classifica.