GG Team Wear Benevento 5, a Catanzaro arriva la prima vittoria Giallorossi dominanti, partita in ghiaccio già nel primo tempo con i gol di Cerrone e Millucci.

Il primo sigillo del GG Team Wear Benevento 5 è arrivato a Catanzaro. Giallorossi sanniti scatenati e dominanti in un match dove i calabresi sono stati colpiti già al sesto minuto da Cerrone, bravo a sfruttare un disimpegno errato dei padroni di casa. Nel primo tempo il match è rimasto vivo prima dell’uno due finale della squadra di Nitti.

Dal discetto è arrivato il 2-0 di Millucci che, praticamente allo scadere, ha punito ancora il Catanzaro ma questa volta su tiro libero. Il 3-0 ha mandato in archivio la sfida perché nella ripresa uno sveglissimo Mambella ha messo Vega nelle condizioni di realizzare il 4-0. Il capitano all’undicesimo ha trovato la doppietta personale sfruttando una giocata errata degli avversari col portiere di movimento mettendo comodamente la palla in fondo al sacco a porta vuota. A nulla è servito il gol di Zappalà per il Catanzaro che prima della sirena finale è stato punito ancora una volta da Mambella, bravissimo a bloccare una conclusione degli avversari e a segnare con un rinvio di controbalzo.

Al Benevento 5 serviva questa vittoria per non perdere terreno dalla vetta. Sabato prossimo capitan Vega e compagni torneranno a giocare tra le mura amiche del Palatedeschi dove arriverà il Cormar Reggio Calabria.