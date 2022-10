Accademia Volley, esordio in campionato contro Pozzuoli Appuntamento alle 18:00 alla Palestra Rampone.

Oggi pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento le giallorosse ospiteranno la Pallavolo Pozzuoli, gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie B2 femminile.

Dopo l'ottimo torneo disputato la scorsa annata agonistica, quella che si presenta ai nastri di partenza di questa nuova stagione è un'Accademia totalmente rinnovata e con una età media più giovane, due aspetti che se da un lato lasciano pensare ad importanti margini di miglioramento, dall'altro necessitano di un maggiore tempo di attesa e di lavoro prima di poter iniziare a raccogliere i primi risultati significativi. Scenderanno in campo quasi tutti i volti nuovi: per Mireya Jimenez e Chiara Angilletta si tratta del debutto assoluto in giallorosso, mentre Erika Dell'Ermo torna a vestire la maglia giallorossa dopo la stagione 2017/18, l'ultima disputata con l'Accademia. Accanto a loro ci sarà lo zoccolo duro delle ultime stagioni, guidato da capitan De Cristofaro (dodicesima stagione consecutiva con la maglia giallorossa) e le ormai veterane Cona e Tufo nel ruolo di liberi. Non sarà della partita, invece, Yumi Diago Silva. Il forte opposto cubano, neo acquisto dell'Accademia degli ultimi giorni, è ancora in attesa del transfer internazionale della Federazione Cubana e dovrà attendere, con buona probabilità, il derby con la Volare della prossima settimana per il suo esordio in giallorosso.

Quello di oggi è per l'Accademia un inizio sicuramente in salita: Pozzuoli, infatti, è un'ottima squadra, molto ben amalgamata e con importanti individualità, candidata a disputare un buon campionato. Come ogni esordio, tuttavia, resta comunque un pizzico di incertezza sul rendimento delle due formazioni, per le quali ovviamente si tratta della prima partita ufficiale stagionale, e pertanto c'è tanta curiosità nel conoscere quale sarà il verdetto del campo. Fischio di inizio alla Palestra Rampone fissato alle 18.00.