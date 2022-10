Basket, C Gold: la Miwa Benevento pronta all'esordio a Mondragone Parrillo: "E’ arrivato il momento di capire come ci siamo mossi".

Inizia il campionato di Serie C Gold e la Miwa Energia Cestistica Benevento, rinnovata nel suo organico, esordisce in trasferta a Mondragone. Nessuno stop dall’infermeria e nulla da segnalare tra i cinghiali che alla prima di stagione saranno al completo per battagliare contro la neo promossa Centro Basket Mondragone.

La squadra di Coach Fabbri, tecnico abilissimo, è nuoca nella Gold ma ha grandi ambizioni e ha lavorato per costruire un roster valido, partendo dalla conferma del suo centro Marinovic.

“Tanti anni di basket non bastano, la prima è sempre una grande emozione e sono anche molto curioso. E’ arrivato il momento di capire come ci siamo mossi e che cosa stiamo progettando insieme alla società - le parole di Coach Parrillo - Sono contento anche quest’anno di ciò che abbiamo a disposizione e del grande impegno dei ragazzi. Ora andiamo a fare una grande battaglia contro una squadra di cui rispetto tanto il Coach e che pur essendo nuova ha voglia di centrare le prime quattro posizioni che consentono di ottenere il massimo dalla riforma. Ora sarà il campo a parlare”.

Domenica al Palazzetto dello Sport di Mondragone alle ore 18:00 andrà in scena la sfida tra Centro Basket Mondragone e Miwa Energia Cestistica Benevento, valida per la prima giornata della Serie C Gold 2022/2023.