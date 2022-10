GG Team Wear Benevento 5, contro Reggio Calabria la prima vittoria casalinga Successo giallorosso per 3-1 con una bella dimostrazione di forza.

Il GG Team Wear Benevento 5 porta a casa tre punti dalla difficilissima sfida interna contro la Cormar Reggio Calabria. Un match d’alta classifica che ha premiato la squadra di mister Nitti brava a gestire i momenti della gara e a punire l’avversario una volta nel primo tempo e per ben due volte nella ripresa.

Le due formazioni hanno dimostrato di avere valori tecnici, fisici e morali importanti. I sanniti hanno sbloccato la sfida proprio sul finire del primo tempo con il capitano Alejandro Vega andando al riposo avanti 1-0. Un gol importante che ha costretto i calabresi a produrre uno sforzo notevole per riagguantare il risultato di parità. L’1-1 è arrivato al 14’ con Dentini, ma appena centoventi secondi dopo è stato ancora il Benevento 5 a mettere la testa avanti nel punteggio. A siglare il 2-1 è stato Enzo Milucci, uno dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione. La Cormar Reggio Calabria nel finale ha provato il tutto per tutto e a venti secondi dalla fine ha subito anche il 3-1 firmato da Gennaro Rennella alla sua prima marcatura in serie A2 arrivata alla terza presenza.

Il suono della sirena ha regalato tre punti ai sanniti che salgono a quota 7, staccano i calabresi di una lunghezza. La squadra di Nitti insegue il tandem al comando, che è ancora a punteggio pieno, composto da Vitulano Drugstore e Sicurlube Regalbuto a cui sabato la squadra dei presidenti Di Fede e Collarile farà visita per un altro grande big match in un girone che si conferma equilibrato ed avvincente.