Benevento 5, Nitti manda un messaggio ai suoi: "C'è ancora tanto da fare" Il tecnico giallorosso tiene alta l'asticella dell'attenzione anche dopo l'importante vittoria.

La vittoria contro la Cormar Reggio Calabria ha portato in dote tre punti e tanto morale. Il Benevento 5 ha confermato le attese della vigilia. Ha fatto bottino pieno senza perdere terreno rispetto a chi guida la classifica. Del match contro i calabresi ha parlato coach Nitti. “Forse c’è stato qualche blackout di troppo, ma devo fare i complimenti ai ragazzi che non si risparmiano mai anche in settimana dando sempre il 100%”.

Il lavoro da fare è ancora tanto, questo Nitti lo sa bene e continua a ripeterlo ai suoi. “Sappiamo di non essere ancora quello che vogliamo essere, ma questo non ci spaventa. C’è tanto lavoro da fare e siamo pronti a rimboccarci le maniche per migliorarci sempre”.

Sulla partita l’analisi è chiara: “Abbiamo avuto dei picchi di gioco sia in fase di possesso e sia in fase di non possesso, ma ci sono stati anche momenti dove siamo un po’ scomparsi, anche per merito degli avversari ai quali vanno fatti i complimenti. Mettendo da parte il risultato, siamo consapevoli che c’è tanto da fare. I ragazzi lo sanno e c’è da parte loro grande serenità nell’affrontare il lavoro”.