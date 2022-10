Volley, serie B2: la Volare espugna Roma imponendosi al quinto set Sannite sempre avanti ma costrette al tie-break, sabato derby cittadino con l'Accademia.

Buona la prima per la Volare Benevento che sabato ha esordito nel torneo 2022-2023 di serie B2 femminile. Avvio non semplice con la trasferta nella tana della Volley Friends Roma, squadra capace di dare battaglia e reagire alle difficoltà in un match lungo e deciso solo al tie-break. Sannite avanti nel punteggio nel primo set chiuso 19-25. Poi grande battaglia nel secondo con le padrone di casa che l’hanno spuntata per 28-26 riportandosi in parità. La squadra di coach Marchese però è stata brava a ripartire subito forte portando a casa il terzo parziale (16-25) prima di cedere nel quarto (25-17). Al tie-break Carlozzi e compagne hanno cambiato marcia chiudendo i conti (8-15) e garantendosi il secondo punto che permetterà alla squadra di arrivare alla prima casalinga con maggiore tranquillità. Sabato il calendario propone subito la partita dell’anno, l’attesissimo derby contro l’Accademia Volley. Appuntamento alle 18:00 alla palestra dell’Istituto Alberti.