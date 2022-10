Accademia Volley, sabato il derby con la Volare Le giallorosse ancora in emergenza ma ci sarà la cubana Silva.

Vigilia di derby per l'Accademia Volley. Domani pomeriggio, infatti, alla Palestra Alberti di Benevento le giallorosse affronteranno in trasferta la Volare Benevento, gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B2 femminile.

L'imperativo per l'Accademia è riscattare la prova negativa di sabato scorso col Pozzuoli quando, seppur con qualche assenza in formazione, la squadra non è riuscita ad esprimere un gioco in grado di contrastare l'avversario, finendo per cedere piuttosto facilmente in tre set. Tutt'altro spirito invece accompagnerà la Volare che all'esordio si è imposta sul campo della Volley Friends Roma al termine di cinque set, portando così a casa i primi due punti della stagione.

In vista del derby di domani una buona e una cattiva notizia per il tecnico giallorosso Ruscello che potrà finalmente schierare l'opposto cubano Diago Silva. Sono state infatti risolte in settimana tutte le pratiche relative al tesseramento dell'atleta che ha ricevuto il nulla osta dalla Federazione Internazionale per poter essere schierata finalmente in campo. Un'arma decisamente in più a disposizione dell'Accademia che, tuttavia, perde per il match di domani la palleggiatrice Jimenez, fermata in settimana da problemi fisici. Un'assenza che, aggiunta all'incertezza sull'impiego di De Cristofaro, vedrà l'Accademia nuovamente costretta a scendere in campo in formazione rimaneggiata. Fischio di inizio alla Palestra Alberti fissato alle 18.00.