Benevento 5, in Sicilia faccia a faccia da brividi contro la capolista La Sicurlube Regalbuto ospita i giallorossi di Nitti che avrà a disposizione anche il pivot Toro.

Il Benevento 5 affronterà oggi una trasferta lunga ma soprattutto ostica per la forza dell’avversario. Quella in terra siciliana per sfidare la capolista Sicurlube Regalbuto è una partita che potrà dire tanto sul futuro di due delle contendenti alle zone alte della classifica. Fischio d’inizio alle 19:00 e spettacolo assicurato. I siciliani ci arrivano a punteggio pieno, i campani invece hanno lasciato per strada due punti all’esordio. A disposizione di coach Nitti ci sarà un’arma in più come il pivot colombiano Toro, che vanta oltre cento presenze con la propria Nazionale.

Si tratta di una rotazione che Nitti potrà sfruttare in un ruolo dove effettivamente sembrava mancare qualcosa. Per il sudamericano è la prima esperienza in Italia e vuole provare subito ad incidere. Fare punti è l’obiettivo. Dare una dimostrazione di forza invece è una necessità. La squadra può dimostrare di essere pronta a lottare per la conquista del vertice, impresa che passa proprio da questi confronti.

Alla vigilia ha parlato uno dei protagonisti di questo avvio di stagione, il laterale Palmegiani: “Per me questa contro il Regalbuto sarà una partita speciale. Tornerò in Sicilia in un posto che mi ha regalato moltissime emozioni e sarà bello rivedere tanta gente con la quale ho condiviso un anno fantastico. Ci aspetta una gara durissima perché loro sono fortissimi, ma faremo il massimo per uscire da lì con l’intera posta in palio. Si sfideranno due allenatori che si conoscono molto bene, entrambi giovani e preparati. A mio avviso questa sarà una delle gare più complicate di tutta la stagione perché loro hanno tantissima qualità e una rosa molto lunga. Speriamo di dare il meglio. Sarà bellissimo giocare questo match. In Sicilia – aggiunge Palmegiani – potremo contare anche sull’ultimo arrivato, il colombiano Toro, dopo l’invio del transfert che ha permesso di definire il suo tesseramento. Devo dire che vedendolo in allenamento mi ha stupito la sua intensità e la sua fisicità. Ha un sinistro incredibile e sono certo che ci darà una grossa mano. E’ un valore aggiunto, utilissimo nel tour de force che ci attende con tre gare nei prossimi sei giorni tra campionato e Coppa Divisione. Proveremo a fare il meglio, ce la giocheremo con tutti e non abbiamo sicuramente paura”.