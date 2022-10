GG Team Wear Benevento 5 ko nel big match in terra siciliana La capolista Sicurlube Regalbuto si è imposta per 5-2, inutili le due reti del solito Milucci.

Il primo vero big match della stagione non ha deluso le attese. La sfida tra Sicurlube Regalbuto e GG Team Wear Benevento 5 ha emesso un verdetto chiaro. I siciliani in questo momento hanno più certezze e le hanno portate in campo per vincere la sfida.

5-2 il risultato finale per la squadra di Luigi Bernardo che ha messo subito le cose in chiaro. Zanchetta ha sbloccato la sfida dopo appena quattro minuti per poi ripetersi al 14’. Un doppio vantaggio che ha tolto certezze ai giallorossi che ad inizio ripresa sono capitolati per la terza volta col gol di Ferrante.

A poco è servita la rete di Milucci due minuti più tardi, la sfida ormai era indirizzata. Zanchetta si è regalato una splendida tripletta al 16’ e pochi secondi dopo anche Fichera ha provato l’ebbrezza della gioia personale nel big match. A fissare il punteggio è arrivata la seconda rete del solito Milucci.

La squadra di Nitti (nella foto) torna a casa a bocca asciutta col distacco dal vertice che aumenta, ma sabato 22 alle 18:00 potrà subito riscattarsi nel match casalingo contro l’altra capolista del girone C, il Vitulano Drugstore di Manfredonia.