GG Team Wear Benevento 5, oggi appuntamento in Coppa Divisione Alle 20:30 al Palatedeschi arriva il Real San Giuseppe, gara secca senza appelli.

La sconfitta in terra siciliana va archiviata velocemente. In casa GG Team Wear Benevento 5 non c’è tempo per pensare a quel che è stato, questa sera infatti si torna in campo. C’è l’appuntamento con la Coppa Divisione. Alle 20:30 al Palatedeschi va in scena il terzo turno contro il Real San Giuseppe. Gara secca e senza appelli, in caso di parità decideranno i calci di rigore.

"Cè dispiacere per la partita di sabato – ha spiegato Enzo

Milucci alla vigilia- perché abbiamo espresso un ottimo gioco, dominando per lunghi tratti. Ha fatto la differenza il poco cinismo, loro ci hanno punito ad ogni nostra disattenzione. Personalmente mi sento bene e sto attraversando un buon periodo dopo aver cambiato la preparazione atletica rispetto allo scorso anno”.

E sulla Coppa è chiaro. “Domani è una partita molto dura ma bella da giocare – continua Milucci, anche ex di giornata.- Il Real San Giuseppe ha un roster importante, noi cercheremo di giocarcela a viso aperto senza snaturare il nostro gioco. Vogliamo dare il massimo senza mollare un centimetro”.