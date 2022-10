GG Team Wear Benevento 5, in Coppa Divisione l'eliminazione arriva allo scadere Passa il Real San Giuseppe con un gol all'ultimo minuto.

Finale amaro, anzi amarissimo, quello che la sfida di Coppa Divisione ha riservato al Benevento 5. La squadra di coach Nitti ha tenuto a bada il più quotato Real San Giuseppe –compagine di massima serie- per quasi tutta la gara. Poi i partenopei hanno alzato i ritmi e i sanniti sono andati in difficoltà, situazione normale vista la differenza di categoria. L’amaro in bocca però è legato tutto alla gestione del finale. A qualche fallo di troppo fischiato dagli arbitri, ad un doppio giallo severissimo per Vega e ad un gol subito quando l’epilogo ai rigori ormai sembrava dietro l’angolo.

Le cose si erano messe benissimo. I gol di Cerrone e Romagnoli avevano lanciato il Benevento 5 verso l’impresa. La reti dell’ex Galletto e di Duarte hanno rimesso la sfida in parità ma solo per pochi secondi. Ci ha pensato il colombiano Toro a riportare avanti i suoi con uno splendido gol di testa.

Nel finale la squadra di Scarpitti è andata all’assalto dei giallorossi. Vega ha commesso fallo prendendo un severissimo secondo giallo con gli ospiti che hanno avuto l’occasione di calciare un tiro libero. Mambella si è opposto alla grande, ma sugli sviluppi dell’azione ancora Cesaroni ha messo a segno la rete che è valsa ai partenopei il passaggio del turno.

Per la squadra di Nitti una prova che può dare fiducia in vista dei prossimi incontri. C’è una classifica da migliorare e bisogna provare a risalire il prima possibile.