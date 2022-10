Ginnastica Aerobica, C.G. Benevento premiato fra le eccellenze campane Gold La società del tecnico Cristiana D'Anna si conferma nel gotha della specialità.

Si è svolta al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco la Coppa Campioni di Ginnastica Aerobica della Federazione Ginnastica d’Italia. Perfetta l’organizzazione della competizione nazionale a cura della locale società Fitness Trybe con Graziano e Serena Piccolo in cabina di regìa.

Due intense ed interessanti giornate di gare che hanno fatto registrare diversi successi e una qualificata partecipazione complessiva dell’aerobica campana, per la gioia del Presidente del Comitato Regionale Aldo Castaldo. Nella categoria Junior B medaglia d’argento nell’individuale femminile per Maria Chiocca del California Center Club Monte di Procida di Simona e Rosalinda Scotto, assurta a vera reginetta della manifestazione avendo conquistato, complessivamente, due medaglie d’oro ed una d’argento. Nella specialità trio, infatti, ha trascinato le compagne di squadra, Federica Carnevale e Sofia Romano, sul gradino più alto del podio tricolore. Altrettanto ha fatto con

Valentina Assante di Cupillo, Elisa Di Meo, Alla Looz e Mariana Mancino, con le quali ha messo al collo la medaglia d’oro della specialità gruppo, precedendo le compagne di club Federica Carnevale, Rebecca Cefaliello, Diana Della Ragione, Valentina Illiano e Sofia Romano, salite sul terzo gradino del podio, alle spalle della Polisportiva Ghisalbese.

Podio, invece, solo sfiorato dall’altra società di Monte di Procida, la Chige di Chiara Barone e Giorgio Illiano, che con Marcella Lucci, Armida Iodice, Rosaria Orsini, Siria Pullo ed Eleonora Scotti si è dovuta accontentare del quarto posto nel gruppo senior. Medaglia di legno anche per la coppia mista senior della società di casa, composta da Valeria dell’Atti e Mario Tufano Archetto, allenata dalla direttrice tecnica regionale Serena Piccolo. Ha ben figurato anche il C.G. Benevento, di Cristiana D’Anna, anch’esso giunto a ridosso del podio senior.

Fra i diciannove componenti la giuria, unica presenza campana al tavolo di valutazione quella della Referente Regionale Chiara Barone chiamata a sostituire un ufficiale di gara di altra regione resosi indisponibile. Durante la manifestazione sono state premiate le eccellenze campane Gold, Maria Chiocca e Gaia Laurino del California, Marcella Lucci ed il tecnico Giorgio Illiano della Chige, Eva Iurlaro della Fitness Trybe, per aver conquistato con la maglia azzurra medaglie nei Campionati Europei ed altre competizioni internazionali. Riconoscimento di eccellenza Gold anche alla società C.G. Benevento.

Un bilancio certamente positivo per la Campania – ha dichiarato il Consigliere Regionale della sezione Aerobica Graziano Piccolo - abbiamo saputo dimostrare capacità organizzativa e tecnica, doti che confermeremo nei prossimi Campionati Nazionali di Serie A e B che la Federazione Ginnastica d’Italia ha assegnato ancora alla Fitness Trybe – ha aggiunto – arrivederci, quindi, al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco il 19 e 20 novembre per un’altra bella festa di Sport – ha concluso il dirigente regionale.