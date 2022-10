GG Team Wear Benevento 5, questa sera al Palatedeschi big match con la capolista Il Vitulano Drugstore Manfredonia dell'ex Cundari fa visita alla squadra di Nitti.

Tre match in sei giorni. Il Benevento 5 si appresta a giocare il terzo proprio questa sera, fischio d’inizio alle 20:30, quando al Palatedeschi arriverà la capolista Vitulano Drugstore Manfredonia. La squadra dell’ex coach giallorosso, Carlo Cundari, arriva a questa sfida a punteggio pieno e soprattutto con tantissime certezze.

I giallorossi però hanno necessità di fare bottino pieno per migliorare una classifica che è attualmente deficitaria rispetto a quanto sperato alla vigilia e al valore dell’organico. Alla vigilia di questo big match ha parlato Gianmarco Cerrone, uno dei grandi protagonisti dell’avvio di stagione, che ha spiegato anche le sue sensazioni dopo l’eliminazione dalla Coppa Divisione per mano del Real San Giuseppe.

"Il rammarico è forte, in quanto abbiamo disputato un’ottima gara subendo una sconfitta a mio avviso ingiusta, sia in termini di gioco e occasioni, sia per le scelte arbitrali fortemente discutibili. Sono contento di aver aperto le marcature e lo sono ancora di più per la squadra che ha dimostrato di potersela giocare a viso aperto con un roster forte e di categoria superiore come quello del Real San Giuseppe”.

Cerrone poi punta l’attenzione sull’avvio di stagione. “Sono contento di questo avvio col Benevento. Ho ritrovato il mister Lorenzo Nitti che ho già avuto ai tempi della Partenope. Ci sta facendo lavorare tanto in termini sia quantitativi che qualitativi e la squadra sta rispondendo bene in campo il sabato. Dispiace per la sfida storta contro il Regalbuto e per i tre punti cancellati col Catanzaro a causa del ritiro del team calabrese”.

Questa sera però altro big match. “Il Manfredonia è di certo una grande compagine, conosce benissimo la categoria ed è guidata da mister Cundari che conosco bene e so come lavora con i ragazzi. Una squadra che gira bene, fatta di ragazzi che corrono e che si allenano tanto. Per poterla spuntare ci vorrà una grande prestazione da parte di tutti noi, servirà sicuramente il Benevento visto martedì nella partita di Coppa. Dobbiamo ripartire da lì, macinando gioco ed essendo aggressivi in pressione e nel recupero palla che sono le caratteristiche del nostro team. Sono fiducioso e carico per affrontare questa e le altre gare che verranno”