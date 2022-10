GG Team Wear Benevento 5, col Vitulano Drugstore Manfredonia termina in parità I pugliesi, allenati dall'ex Cundari, recuperano due volte lo svantaggio e fermano i giallorossi.

Nell’anticipo della quinta giornata del girone C del torneo di serie A2, al Palatedeschi di Benevento è andato in scena il big match tra i sanniti e il Vitulano Drugstore Manfredonia dell’ex tecnico Carlo Cundari, premiato prima del fischio d’inizio con una targa dai presidenti Collarile e Di Fede.

Match piacevole ma con tanti errori da entrambe le parti. A sbloccarlo però è stato capitan Vega che con una bella azione personale ha portato in vantaggio i padroni di casa. Un gol che poteva cambiare una partita dove i giallorossi sono sempre stati in pressione, bravi a non far giocare la squadra di Cundari. Alla prima occasione però ci ha pensato Fred, su schema da calcio d’angolo, a battere in maniera beffarda Mambella. Pugliesi addirittura in vantaggio con una conclusione da fuori di Pau Recasens che dopo essere stata deviata ha punito il GG Team Wear Benevento 5. Prima dello scadere è arrivato il meritato gol del 2-2 di Caliendo che ha ridato entusiasmo e tolto un po’ di ansia alla squadra di Nitti. Nella ripresa meglio Vega e compagni che col colombiano Toro sono riusciti a trovare il 3-2, ma lo stesso numero 7 non è riuscito poco dopo a chiudere i conti dopo una gran bella triangolazione con un compagno. Anche Caliendo ha avuto la palla del doppio vantaggio ma il Manfredonia si è salvato. Le due occasioni non capitalizzate hanno fatto suonare il campanello d’allarme in casa sannita e puntualmente è arrivata la punizione con la rete del 3-3 del solito Fred.

Entrambe le squadre nel finale hanno mostrato più paura di perdere che voglia di vincere, anche se Nitti ci ha provato con più convinzione rischiando nell’ultimo minuto il portiere di movimento.

Il suono della sirena ha consegnato un 3-3 ad una giornata in cui i pugliesi potrebbero perdere il primato e il GG Team Wear Benevento 5 può allontanarsi ancora di più dalle zone alte della classifica.