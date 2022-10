Volley, B1: Olimpia San Salvatore ko con la Farmacia Schultze Messina Telesine sconfitte 3-1, nel prossimo turno trasferta a Castellana Grotte.

Cade per tre set a uno, tra le mura amiche del Palazzetto di via Cortopasso l’Olimpia Volley San Salvatore Telesino che non riesce nell’impresa di frenare la corsa della capolista Farmacia Schultze Messina che continua a guidare la classifica del girone E di Serie B1 con 9 punti. Ferme a 4 punti invece le sannite che sabato prossimo sono attese in Puglia dal Castellana Grotte.

Le scelte - Coach Francesco Eliseo schiera la miglior formazione possibile con Raquel Ascensao Silva nel ruolo di opposto, Bacciottini in cabina di regia, Ylenia Vanni e Marlene Ascensao Silva centrali, Milano e capitan Marino a schiacciare e Alessia Luraghi libero. Mister Jimenez manda in campo Bertiglia, Courroux, Cecchini e Murri con Giacomel e Nielsen in attacco e Galuppi nel ruolo di libero.

La gara - Tre a uno il conteggio finale dei set che hanno visto le padrone di casa dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino partire contratte, intimorite e poco ordinate. Questo ha spianato la strada alle messinesi che senza troppi sforzi, da annotare i due ace piantati a terra da Nielsen che porta il vantaggio delle ospiti a +8, si aggiudicano il set 25 a 17. Nel secondo set arriva la reazione delle telesine grazie alle giocate di capitan Marino, Kerol Milano e Raquel Ascensao Silva che riescono a ribaltare la parziale fuga in avanti delle messinesi con l’Olimpia che sembrava essere riuscita a trovare finalmente ordine ed equilibrio e a mettere in difficoltà la formazione di mister Jimenez. Il set si chiude poi 25 a 19 per l’Olimpia. Nel terzo set sono nuovamente le siciliane a guidare il gioco mentre l’Olimpia non riesce a scuotersi e ad opporsi alle giocate di Giacomel e Nielsen e chiudono senza patemi il set 25 a 14. Nel quarto set le messinesi partono forte (15 a 7 per le ospiti dopo i primi minuti e ancora +8 sull’Olimpia) ma con il passare dei minuti tendono a spegnersi mentre l’Olimpia organizza la resistenza. La gara a questo punto si accende e si gioca punto a punto. Il pareggio per le telesine arriva sul 20 a 20 ma sul finale però a spuntarla sono proprio le ospiti che chiudono il set 25 a 23 e portando a tre le vittorie in campionato in altrettante gare.