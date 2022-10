Accademia Volley, a Roma caccia ai primi punti Giallorosse ancora ferme a quota zero dopo tre sconfitte consecutive.

Delicata trasferta a Roma per l’Accademia Volley. Domani pomeriggio, infatti, le giallorosse affronteranno il Volley Friends Roma nella gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B2. Le due formazioni sono entrambe in zona retrocessione: due punti per la squadra di casa, frutto di due ko al tie break nelle due precedenti gare casalinghe con la Volare Benevento all'esordio e con Ostia la scorsa settimana, ancora ferma a zero punti l'Accademia sempre sconfitta nelle prime tre uscite di campionato.

Una gara quindi molto delicata che mette in palio punti importanti per la classifica di tutte e due le squadre ma soprattutto per la formazione giallorossa che ha assoluta necessità di portare a casa i primi punti della stagione. Seppur in crescita nelle prime tre partite, l'Accademia ha adesso necessità di raccogliere un risultato positivo per dare una sterzata al suo campionato ed affrontare al meglio anche le successive partite, mettendosi alle spalle le assenze di qualche atleta che ha comunque condizionato il rendimento della squadra in questo inizio di stagione. Fischio di inizio al Palavolleyfriends di Roma fissato alle ore 16.00.