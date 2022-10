GG Team Wear Benevento 5 fermato sull'1-1 dal Capurso Toro sblocca la partita, i pugliesi pareggiano subito. Martedì sfida interna contro Canicattì.

La trasferta di Capurso non ha regalato i tre punti speranti al GG Team Wear Benevento 5. Sanniti fermati sull’1-1 dai pugliesi dopo essere anche andati in vantaggio. E’ successo tutto nella ripresa. Il gol del colombiano Toro aveva illuso la truppa di Nitti. L'1-0 poteva cambiare tatticamente la partita. Invece è arrivato subito il pareggio, su punizione, del solito Juan Perri. Un gol subito che ha lasciato il segno sulla squadra ospite che comunque ha continuato a provarci. Nel finale il bravo coach campano le ha provate tutte. Nell’ultimo minuto si è giocato la carta di Caliendo come portiere di movimento, segnale chiaro sulla volontà di portare a casa l’intera posta in palio. Soluzione tanto affascinante quanto pericolosa e infatti il Capurso ha avuto due occasioni per fare il colpaccio. Al suono della sirena il match è terminato senza né vinti né vincitori. Un punto per parte che è solo un contentino. La classifica dei giallorossi non è quella sperata un mese fa, ma l’occasione per migliorarla è già dietro l’angolo. Martedì 1° novembre, fischio d’inizio alle 17:00, al Palatedeschi arriverà il Futsal Canicattì, avversario da non sottovalutare ma ampiamente alla portata di capitan Vega e compagni.