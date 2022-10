Virtus Academy Benevento ko contro Ariano Irpino Le ragazze di coach Musco sono state superate in casa per 85 a 51.

Ancora disco rosso per la Virtus Academy Benevento, targata Università Giustino Fortunato. Le ragazze allenate da Giulio Musco, ieri sera, hanno perso il match casalingo con la Virtus Ariano Irpino giocato al Palasport Mario Parente e valevole per la quarta giornata del campionato di serie B femminile.

Il risultato finale è stato di 85-51 per le ospiti, che hanno preso il comando della gara fin dai primi minuti con un parziale iniziale di 12-0. La Virtus Academy Benevento, come nelle precedenti gare di campionato, hanno pagato dazio a una fase difensiva difficoltosa, anche a causa di alcune pesanti assenze, come quella del play Manolova e dell’ala Panciuk.

Le ragazze sannite, con in campo tante giovanissime atlete nate nel 2005 e 2006, comunque dopo un avvio complicato, hanno avuto una generosa reazione, riuscendo a trovare qualche soluzione efficace in attacco, dove la solita ucraina Mariia Ignatchenko si è confermata brillante tiratrice, chiudendo con un bottino personale di 23 punti.

La Virtus Academy Università Giustino Fortunato Benevento, dunque resta ancora a secco di vittorie in questo avvio di campionato, peraltro caratterizzato da un calendario complicato. Ma già domenica prossima, capitan Romano e compagne avranno l’occasione di riscattarsi, nel secondo incontro casalingo consecutivo: quello contro l’Agropoli, che si giocherà domenica 6 novembre p.v. al palasport Mario Parente con inizio alle ore 18,30.

Tabellino

GIUSTINO FORTUNATO BENEVENTO- VIRTUS ARIANO IRPINO 51-85 (10-26, 26-51, 34-70)

GIUSTINO FORTUNATO BENEVENTO: Rizzica 10, Romano 5, Palmieri, De Tata, Egwoh 7, Allegro, Iarrusso 6, Ignatchenko 23. N.e.: Manolova, Lafranceschina. All. Musco

VIRTUS ARIANO IRPINO: D’Ambrosio, Moretti 23, Frascolla 1, Falcone, Albanese 4, Puzio 5, Muscetta 5, Ferraretti 10, Kononuchenko 11, Guilavogui 20, Pastore 6. All. Bellizzi.

ARBITRI : Mandato di San Nicola la Strada e Venga di Avellino.