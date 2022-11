Benevento 5, oggi alle 17 al Palatedeschi sfida col Canicattì Nitti: "Vedremo un Benevento assolutamente voglioso di far punti".

La stagione del Benevento 5 è entrata nel vivo. Dopo il pareggio esterno sul campo del Capurso, oggi è in programma un turno infrasettimanale. Si torna a giocare tra le mura amiche del Palatedeschi, dove è necessario portare a casa tre punti. L’avversario è il Futsal Canicattì. Capitan Vega e compagni non possono più permettersi mezzi passi falsi. Il fischio d’inizio è in programma alle 17:00.

Del match odierno ha parlato coach Nitti. “Sabato era una partita che dovevamo vincere –sottolinea- ma non siamo stati capaci di incanalare la gara dalla nostra parte: quando siamo riusciti a passare in vantaggio, abbiamo, come capita spesso, subito il gol dell’1-1 poco dopo. Su questo dobbiamo lavorare molto: complimenti anche al Capurso per aver giocato una grande sfida, abbiamo utilizzato il portiere di movimento alla fine per vincerla, rischiando anche di perderla. C’è rammarico, ora testa al match con il Canicattì”.

Match per nulla scontato. “Oggi vedremo un Benevento assolutamente voglioso di far punti, non solo per la classifica ma anche per il morale e la fiducia. Non abbiamo fatto prestazione negative, ma puntualmente manchiamo l’appuntamento con la vittoria ed abbiamo bisogno di sbloccarci e non c’è occasione migliore di farlo davanti al nostro pubblico”.