Il GG Team Wear Benevento 5 supera il Canicattì dilagando nella ripresa I giallorossi hanno conquistato i 3 punti grazie al successo per 7-0 sui siciliani.

“Vincere” era la parola d’ordine, il desiderio mai nascosto alla vigilia. In casa GG Team Wear Benevento 5 battere il Futsal Canicat era una vera e propria esigenza. La pareggite andava cancellata e alla fine la squadra di coach Nitti ce l’ha fatta. Il 7 a 0 finale però non deve ingannare. E' stato un incontro tutt’altro che facile e deciso solo nella ripresa.

Nel primo tempo si è giocato solo nella metà campo dei siciliani. Le occasioni create però non sono state sfruttate. Il possesso dei giallorossi a tratti è sembrato troppo scolastico. Poche iniziative personali per scardinare un fortino che minuto dopo minuto sembrava essere sempre più impermeabile. A far cadere le certezze degli ospiti è arrivato il gol di Palmegiani che è stato una vera e propria liberazione.

Nella ripresa ci ha pensato Mambella con due super interventi a conservare il prezioso vantaggio. La porta dei siciliani sembrava a tratti ancora stregata grazie alle parate di Rodrigo Dalmaz. Il gol del 2 a 0 di Cerrone però ha messo la sfida in discesa. Poi sono arrivate in rapida successione le realizzazioni di capitan Vega, autore di una tripletta di pregevole fattura, di Rennella e per chiudere del canterano Brignola che ha fissato il risultato sul 7 a 0.

Con questa vittoria il Benevento 5 sale a quota 9 punti in classifica e si scrolla di dosso un po’ di pressione. Il calendario però non è dei più semplici. Il tour de force delle tre partite in sette giorni si chiuderà sabato con la difficile trasferta di Giovinazzo che oggi si è imposto per 3-2 in trasferta contro il Gear Siaz Piazza Armerina.