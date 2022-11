Tennis, grande successo per il "1° Memorial Professore Furno": Al Centro Sportivo Pontecorvo di Benevento ha vinto Melillo in finale su Maio.

Grande successo per il torneo amatoriale di tennis “1° Memorial Professore Furno”. La manifestazione sportiva organizzata da Angelo Catalano e Vincenzo Maio, con la collaborazione del Centro Sportivo Pontecorvo di Benevento diretto da Giovanni Viola, ha avuto l’intento di riunire di nuovo un gruppo di amici e appassionati di tennis che si sono sfidati a colpi di racchetta nel ricordo dell’indimenticato Professore Antonio Furno.

Il torneo iniziato a metà settembre con la formula dei gironi si è concluso ieri con la finalissima vinta da Giovanni Melillo che dopo tre ore di gioco ha superato Vincenzo Maio per 2 set a 1.

Sono stati dodici i partecipanti del torneo che hanno gareggiato sul campo fondato dal Professore Furno. Oltre ai due finalisti hanno partecipato: Ernesto Varricchio, Claudio Varricchio, Renato Gagliardi, Patrizio Izzo, Diego Calandro, Giovanni Viola, Massimo Izzo, Angelo Catalano, Antonio Zerillo e Aldo D’Agostino.

Al termine della finale si è svolta una sentita ed emozionante cerimonia di premiazione. Una targa ricordo è stata consegnata dagli organizzatori alla famiglia del Professore Furno. Premi speciali per Gino Viola del Centro Sportivo Pontecorvo e ad Ernesto Varricchio che ha contribuito alla riuscita della manifestazione. Inoltre, i partecipanti al torneo sono stati premiati con una medaglia. È stata consegnata a Giovanni Viola la coppa come “Miglior non classificato”, mentre coppa e medaglia per i primi due classificati.