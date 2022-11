Volley, B2: Accademia all'esame casalingo con Ostia Le sannite hanno un match molto impegnativo contro una squadra in grande forma.

Importante gara casalinga per l’Accademia Volley. Domani pomeriggio, infatti, le giallorosse affronteranno l'Ostia Club Volley (RM) nella gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B2. La formazione romana è una delle squadre che hanno meglio iniziato questa stagione, avendo finora collezionato tre vittorie ed una sola sconfitta contro l’imbattuta Volley S. Lucia Fonte Nuova. L'Ostia Club Volley arriverà quindi a Benevento in un momento di ottima forma fisica e di grande convinzione, con l'obiettivo di centrare il poker in campionato dopo sole cinque partite.

Per quanto riguarda l'Accademia, non si può invece essere soddisfatti dell'inizio di campionato. Seppur tornata a casa con un punto dalla trasferta di sabato scorso a Roma con il Volley Friends, resta il rammarico per aver sprecato l’opportunità di raccogliere una vittoria che oltre a dare una bella boccata d’ossigeno alla classifica avrebbe sicuramente dato grande spinta al morale delle giallorosse e dato in qualche modo conferma di quei segnali positivi che, nonostante le sconfitte, si erano in qualche modo avuti nelle prime tre gare. Per l’Accademia, quindi, si tratta di un’altra gara impegnativa ma se si vuole provare ad incanalare la stagione su binari più tranquilli è arrivato il momento di farlo, indipendentemente dall’avversario che avremo di fronte. Fischio di inizio alla Palestra Rampone di Benevento fissato alle ore 18.30.