Miwa Cestistica Benevento chiamata al bis sui due fronti Sabato le ragazze sfidano Rende, domenica gli uomini vanno a Salerno.



Altro week end denso di impegni quello che attende i colori blucelesti, dopo quello che ha visto cinghiali e cinghialesse vincere i rispettivi incontri di campionato.

Si comincia sabato, quando le ragazze allenate da Valentina Calandrelli ospiteranno tra le mura casalinghe del Rampone il Bim Bum Basket Rende, squadra ferma al palo alla prima giornata per la rinuncia di Pianura. Capitan Aversano e soci sono chiamate a bissare la convincente prova all’esordio a Maddaloni, forti del tifo del proprio pubblico e di un entusiasmo che è straripante nelle fila delle cinghialesse. Palla a due, come detto, sabato alla Palestra Rampone, alle 15.

Attesa invece domenica da una trasferta difficile la maschile. La Power Basket Salerno è capolista dopo la quarta giornata, a pari punti con Marigliano. E proprio con la Promobasket detiene l’invidiabile score di 4/4 dall’inizio del campionato. Trasferta difficile, si diceva, ma non proibitiva. I ragazzi di Parrillo hanno qualità, idee e rotazioni per mettere in difficoltà ogni squadra di questo girone di C Silver di altissimo profilo. L’assalto alla capolista parte domenica alle 18,30, al Pala Silvestri di Salerno. Ci sarà da divertirsi.