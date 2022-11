GG Team Wear Benevento 5 in trasferta a Giovinazzo Toro: "Dobbiamo continuare su questa strada per poter ambire a qualcosa di importante"

Il GG Team Wear Benevento 5 è reduce dall’ampia vittoria interna sul Canicattì. Un match che ha regalato tre punti utili per risalire la classifica, ma non bastano per tornare nelle zone altissime. La squadra di mister dovrà dare continuità ai risultati positivi anche lontano dalle mura amiche. Oggi alle 16:00, al Pala Pansini di Giovinazzo, sfiderà l’ostica squadra pugliese.

Uno dei protagonisti più attesi del match è il colombiano Toro che ha iniziato in maniera positiva la sua prima esperienza nel bel paese. “Qui in Italia l’esperienza è davvero incredibile, sono grato per questa opportunità e di giocare qui a Benevento - sottolinea-. È bello incontrare altre persone e altre culture. Sto cercando di aiutare la squadra sia come giocatore che come persona, dobbiamo continuare su questa strada e poter ambire a qualcosa di importante perché abbiamo un ottimo roster”.

A Giovinazzo però servirà un grande Benevento. “Domani a Giovinazzo sarà difficile, giocheremo contro un’ottima compagine composta da calcettisti di livello. Abbiamo lavorato bene e siamo pronti a questa battaglia, avendo seguito le indicazioni di mister Nitti. Sono sicuro che faremo bene". L’atteggiamento positivo di Toro è quello di tutta la squadra che è pronta a dare battaglia per portare a casa punti importanti.