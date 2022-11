Ginnastica, la sannita Varricchio protagonista al PalaCatania Ottimi risultati anche per l'ASD Juvenilia di Cava de Tirreni.

E’ andato in scena nella splendida cornice del PalaCatania il Campionato Nazionale gold di Specialità di ginnastica. La sannita Daniela Varricchio, in forza all’ASD Juvenilia di Cava de Tirreni, al suo debutto in questa categoria, ha disputato un ottimo campionato laureandosi vicecampionessa regionale e conquistando il bronzo nella fase interregionale, valevole per la qualificazione alla finale nazionale.

Il campionato italiano della Federazione Ginnastica d'Italia ha visto scendere in pedana le migliori ginnaste per ogni attrezzo e Varricchio ha portato a casa un prestigioso 25esimo posto con il suo nastro, mai in precedenza una ginnasta sannita aveva raggiunto questo importante traguardo.

A prendere parte al campionato più ambito dalle specialiste italiane anche le compagne di squadra Ludovica Antina e Rossella Vicinanza che hanno sfiorato per pochi decimi la finale riservata alle migliori otto con il loro esercizio di coppia con palla e nastro. Infine, Rossella Vicinanza ha ben figurato tra le junior nella specialità cerchio. La società cavese del presidente Antonio Magliano e diretta da Raffaella Cammarota si conferma una delle migliori in Campania e di tutto il sud Italia grazie al lavoro costante dello staff tecnico composto da Ilenia Sivoccia ed Elvira Viscito.