GG Team Wear Benevento 5 corsaro a Giovinazzo Netta vittoria in terra pugliese, i sanniti sono risaliti in classifica.

Il GG Team Wear Benevento 5 vince e convince a Giovinazzo. Secondo successo consecutivo per i giallorossi, che dopo la vittoria interna contro il Futsal Canicattì, hanno fatto bottino pieno in terra pugliese con un netto 6-1. Buona la prova dei ragazzi di coach Nitti, che ha mandato in rete sei atleti diversi compreso il portiere Mambella.

Nel primo tempo però la squadra ha fatto fatica a sbloccare la sfida. Il gol di Cerrone, bravo a concretizzare una ripartenza, ha spaccato la gara. Il Giovinazzo non ha avuto la forza e la solidità per contenere la squadra di Nitti, che già ad inizio ripresa ha dilagato. Prima il 2-0 di Brignola, poi sono arrivate le reti in rapida successione di Vega, Rennella, Palmegiani e Mambella. Nel finale è arrivata la rete dei padroni di casa con Fermino a fissare il risultato sull’1-6. Con questi tre punti il GG Team Wear Benevento 5 è risalito al settimo posto in classifica con 12 punti. Nel prossimo turno andrà in scena l’attesissimo derby contro il Futsal Sala Consilina.