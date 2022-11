Pallamano, serie B: Benevento ko a Fondi La squadra di Sangiuolo è stata superata 31-29.

Sconfitta al debutto nel campionato di serie B per la Pallamano Benevento. A Fondi sono stati i padroni di casa a imporsi 31-29 al termine di una gara che ha visto i sanniti inseguire per lungo tempo fino ai minuti conclusivi, quando l'aggancio sembrava ormai possibile. Sia nella prima che nella seconda frazione i laziali hanno tentato la fuga portandosi anche sul +7, subendo però poi la reazione della Pallamano Benevento. A trenta secondi dal termine, con una sola rete di svantaggio, il pari è sfumato per un'infrazione di passi ravvisata dagli arbitri. Dalla ripartenza successiva è poi scaturito il gol del +2 del Fondi che ha chiuso definitivamente i giochi.

Sabato per la Pallamano Benevento primo impegno interno con il Gaeta Sporting Club, sabato vittorioso 28-9 contro il New Capua.

Fondi-Benevento 31-29 (pt 14-12)

Pallamano Benevento: Sangiuolo, Coviello, Russo 2, Altivalle, De Luca A. 3, Di Tullio 2, Formato, 8, Di Tullio 1, Cardone, Galliano 8, Del Ninno, Caporaso, Ricciardi 1. All. Sangiuolo.