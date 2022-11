Miwa Benevento, uomini ko a Salerno mentre le ragazze hanno battuto Rende Taylor e compagni hanno ceduto 71-58.

Parte bene il fine settimana, con le ragazze della Pasta Rummo Benevento brave a piegare un coriaceo Bim Bum Basket Rendeper 59:38. In un Rampone gremito e caldissimo che ha da subito empatizzato con lo spirito indomito delle blucelesti, la gara impostata alla perfezione da coach Calandrelli è fondata su una difesa organizzata e combattiva, capace di concedere pochissimo a un roster con un paio di individualità di ottimo livello. Ma, ormai lo sappiamo, la forza di questa squadra è il gruppo. Un gruppo che non ha primedonne e che sa fare del sacrificio una vera e propria arma in più. Un gruppo partito a far spenti ma capace di vincere le prime due gare di stagione, permettendoci di sognare un campionato di altissimo profilo.

Perde, combattendo per almeno tre quarti, la maschile, al cospetto della capolista Power Basket Salerno. Non basta la buona prova di Taylor, top scorer con 17 punti, pesa come un macigno la giornata no dei lunghi. Cinghiali in campo fin dall’inizio senza timori reverenziali rispetto alla battistrada Salerno, che chiudono una bella prima frazione di gara in vantaggio di due. Gap colmato dai locali nel secondo quarto, che manda le contendenti alla pausa lunga in perfetta parità. Terza frazione con una leggera supremazia locale, quasi a fare da preludio all’ultimo quarto, dove il crollo dei cinghiali è evidente e per certi versi inevitabile. Troppi gli acciacchi registrati in settimana, con Taylor andato in campo con qualche problema, che ha tenuto botta finché ha potuto.

Non è un periodo felicissimo per gli uomini di Parrillo, che ha saputo registrare al meglio la fase difensiva, tra mille problemi. Resta ancora un rebus l’attacco, il terzo peggiore del girone, con la batteria dei lunghi ancora non completamente inserita negli automatismi.

Il girone di C gold, lo abbiamo ripetuto fino alla noia, è di quelli durissimi. Mette alla prova ogni week end ma sa anche regalare l’opportunità di rifarsi presto. In casa Miwa non è tempo di processi, mercoledì arriva il forte Angri per un’opportunità di pronto riscatto.