Virtus Academy Benevento superata dalla New Basket Agropoli Nel torneo di serie B femminile la squadra di coach Musco è ancora a secco di vittorie.

Non è bastata la miglior prestazione stagionale alla Virtus Academy Università Giustino Fortunato Benevento per centrare la prima vittoria nel campionato di serie B femminile. Nel match giocato ieri sera al palasport Mario Parente, la compagine allenata da Giulio Musco si è arresa alla corazzata New Basket Agropoli per 57-44, ma dopo aver fatto soffrire a lungo una delle grandi favorite del girone.

La Virtus Academy Benevento, pur alle prese con assenze importanti, ha giocato una ottima gara, fatta di carattere e determinazione e di una maggiore attenzione in fase difensiva. Il risultato è stato sempre a favore dell’Agropoli, che è partita forte portandosi subito sull’11-2, ma dopo qualche minuto di confusione, la compagine beneventana è salita di tono ed ha tenuto sempre in apprensione le salernitane. Peccato per qualche errore di precipitazione nella seconda parte della gara, che ha impedito alla Giustino Fortunato di ridurre ulteriormente il suo distacco dalle rivali, fermandosi al massimo a -8 ad inizio del quarto tempo.

Davanti ad una discreta cornice di pubblico, si è messa particolarmente in evidenza Alice Rizzica, miglior realizzatrice delle beneventane con 11 punti, ma soprattutto autrice di alcune giocate di grande qualità. Resta ancora a 0 punti la Virtus Academy Giustino Fortunato Benevento, ma la buona prestazione contro la forte New Basket Agropoli fa davvero ben sperare per il proseguio di questo campionato. Le sannite

torneranno in campo sabato prossimo sul campo dello Stabia, con palla a due alle ore 19.

Questo il tabellino completo del match di ieri sera

GIUSTINO FORTUNATO BENEVENTO- NEW BASKET AGROPOLI 44-57

(8-15, 16-31, 32-45)

GIUSTINO FORTUNATO BENEVENTO: Rizzica 11, Romano 5, Palmieri, Egwoh 8, Allegro 8, Iarrusso 4, Ignatchenko 8. N.e.: De Tata, Lafranceschina. All. Musco

NEW BASKET AGROPOLI: Lombardi 3, Seka 5, Marino, Chiapperino 19, Catarozzo, Zanetti 12, De Feo 11, B.Chiovato 2, Feoli 2, Cavallo, Mastursi 3. N.e.: F.Chiovato. All. Di Pace

ARBITRI : Bombace di Giugliano e Iorio di Napoli