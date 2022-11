Accademia Olimpica Beneventana, valanga di successi al Gran Premio Regionale A Portici gli spadisti sanniti si sono confermati tra i migliori.

Inizia con una valanga di successi la stagione 2022/2023 per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno. Nello scorso fine settimana a Portici si è svolto il primo Gran Premio Giovanile Regionale della stagione nel quale il club beneventano ha ottenuto tre medaglie d’oro, tre argenti e tre bronzi nella specialità della spada.

I giovani schermidori sotto la guida dei Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio e dei tecnici Martina Corradino e Francesco De Curtis hanno espresso una buona scherma regalando grandi soddisfazioni, confermando l’Accademia come società leader nel settore giovanile campano di spada.

Nella categoria Allieve Nina De Curtis conferma tutto il proprio talento conquistando un nuovo titolo regionale superando in finale per 15- 12 Elisabetta Rinaldi del Club Schermistico Partenopeo. Nella stessa categoria in campo maschile da sottolineare il buon nono posto di Andrea Milano.

Nella categoria Ragazzi intero podio giallorosso. Sul gradino più alto è salito Antonio Di Domenico che in finale ha superato per 15-10 il suo compagno di squadra Riccardo De Lerma che si è accontentato della medaglia di argento. Terzo posto, invece, per Antonio Del Viscovo.

Nella categoria ragazze ottimo secondo posto per Giulia Caporaso e medaglia di bronzo per Sofia Luongo. Nella categoria Giovanissime è arrivato il terzo oro per l’Accademia grazie alla bravissima Arianna Catalano. Nella stessa categoria buon decimo posto per Maria Giovanna Raffio.

Nella categoria Giovanissimi Francesco Picca si piazza tra i primi dieci della classifica. Nella categoria Bambine medaglia di argento per Chiara Novelli che conferma il suo ottimo momento di crescita, mentre nella categoria Maschietti terzo posto per Matteo Parente e nona posizione per Marco Pirolla.

Alla kermesse di Portici hanno partecipato per le categorie Preagonisti ed Esordienti – Prime Lame, senza classifica, anche Matteo Calabrese e Francesco Pio Galliano che hanno ottenuto molte vittorie.

È stata, dunque, un’esperienza positiva e importante per i giovanissimi spadisti dell’Accademia Olimpica Antonio Furno che continuano con grande impegno e costanza il proprio percorso di crescita. Nello stesso fine settimana l’Accademia Olimpica è stata protagonista anche alla Prima Prova Nazionale Paralimpica di Spada svoltasi a Siena, grazie alle ottime prestazioni di Salvatore De Falco e Luigi Fioretti che hanno conquistato rispettivamente un ottavo e nono posto.