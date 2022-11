Basket, la GS Meomartini centra il terzo successo consecutivo Gli uomini di coach Tipaldi si sono imposti 77-68 ad Arzano.

Per il G. S. Meomartini è arrivata la terza vittoria consecutiva nel campionato regionale di promozione maschile. I ragazzi del presidente Stefano Capitanio, infatti, si sono imposti domenica 6 novembre, in trasferta ad Arzano, col punteggio finale di 68-77. L’intera gara è stata giocata sulla sostanziale parità, con minibreak dei padroni di casa prontamente recuperati dalla Meomartini.

L’incontro è iniziato con un parziale di 7-0 piazzato dai giocatori di Arzano nei primi 2 minuti di gara. Da lì, la squadra di casa ha continuato a condurre, raggiungendo il massimo vantaggio di 15-5, per tutta la durata delle prime due frazioni.

Durante il terzo periodo, i giocatori allenati da coach Massimiliano Tipaldi hanno continuato a difendere in modo serrato, impedendo ai padroni di casa di allungare eccessivamente il vantaggio (51-40 il massimo distacco della partita). A pochi istanti dal suono della sirena del terzo periodo, complici anche due canestri da tre realizzati da Alessandro Del Sordo, la Meomartini è riuscita a pareggiare, ma senza riuscire ad effettuare un sorpasso.

Soltanto durante l’ultimo quarto, quando mancavano 5 minuti alla fine dell’incontro, la compagine beneventana è riuscita a portarsi avanti per la prima volta, per poi giocare l’ultimo frammento di gara con un occhio sempre puntato sul cronometro.

I numerosi falli fischiati ai danni dei ragazzi di Benevento non hanno reso facile la gestione della partita. Eppure, con una difesa a tutto campo fino all’ultimo secondo e i 7 tiri liberi realizzati da Vincenzo Musto negli ultimi minuti di gara, gli atleti beneventani sono riusciti a difendere il vantaggio acquisito e a portare a casa i due punti.

Il prossimo appuntamento del campionato di Promozione è fissato per sabato 12 novembre alle 18.30, presso la Tensostruttura “Travaglione” di via Galganetti, per l’incontro casalingo contro l’Akery Basket di Acerra.

Di seguito il tabellino del G.S. Meomartini:

Campanelli G. 2, Campanelli I. 14, Cotugno 2, De Lorenzo, Del Sordo 11, Donatiello 7, Iannella 3, Laudando 16, Zeoli, Musto 22, Orlacchio e Sorda n.e.