Pallamano Benevento, Sangiuolo racconta l'esordio in B I giallorossi sono stati sconfitti a Fondi, c’è ancora tanto lavoro da fare.

L’esordio con sconfitta a Fondi brucia un po’ in casa giallorosso. Il lungo inseguimento non si è concluso con l’aggancio e i ragazzi di coach Sangiuolo sono tornati a casa a mani vuote.

Il tecnico giallorosso però guarda avanti. "Sicuramente non è stata una grandissima prestazione - ha spiegato - dovremo rivedere qualcosa in difesa perché diverse situazioni non ci hanno premiato. Il passaggio dalla difesa 6-0 alla 5-1 si è rivelato più redditizio e ci lavoreremo maggiormente. In attacco siamo un po' scollati ma è una cosa naturale considerando l'inesperienza”. Inoltre, c’era un avversario importante da affrontare. “Di fronte avevamo una squadra altrettanto giovane, diamo merito a loro che hanno fatto una buona partita".

Sabato si torna subito in campo. Per la Pallamano Benevento c’è il primo impegno casalingo contro il Gaeta Sporting Club che è reduce dal successo per 28-9 sul New Capua.