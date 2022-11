GG Team Wear Benevento 5, questa sera al Palatedeschi il derby campano I sanniti ospitano lo Sporting Sala Consilina capolista degli ex Volonnino e Stigliano.

La vittoria di Giovinazzo ha dato grande morale al GG Team Wear Benevento 5. Un successo netto che è il miglior viatico per presentarsi al match clou di questa sera, quando alle 20:30 al Palatedeschi, arriverà la capolista Sala Consilina. Quella tra le due squadre campane è una grande classica dell’ultimo triennio. Infatti, i due club sono andati a braccetto salendo in A2 insieme e cogliendo la salvezza lo scorso anno con i giallorossi capaci addirittura di approdare ai play off.

Sarà un derby campano speciale anche per la posta in palio. I sanniti sperano di accorciare le distanze, i salernitani di incamerare altri tre punti e continuare la fuga solitaria in testa alla classifica. C’è curiosità anche per vedere all’opera i due grandi ex Volonnino e Stigliano, che nel Sannio hanno lasciato uno splendido ricordo conquistando una promozione in A2 e la qualificazione ai play off nella scorsa stagione.

Di questo match ha parlato alla vigilia coach Nitti che continua a lavorare su una squadra che sembra avere notevoli margini di miglioramento. “Sabato scorso abbiamo disputato una grande gara a Giovinazzo, un campo molto caldo dove è sempre difficile vincere. Mi preme comunque sottolineare che abbiamo ricevuto un’accoglienza bellissima. Loro fanno sempre un ottimo calcio a 5 ma noi, al netto di qualche assenza, ci siamo espressi al meglio. Tutto questo, però, appartiene già al passato. Ora c’è la massima concentrazione per la sfida contro un collettivo che reputo quello da battere insieme al Regalbuto. Noi non cambieremo atteggiamento provando a fare di tutto per vincere perché la filosofia del Benevento 5 è sempre la stessa contro ogni avversario. Il nostro è un progetto che non guarda solo a questa stagione, ma al futuro. Non a caso la rosa è composta anche da tanti giovani e da ragazzi che non avevano mai giocato in A2. Poi, vogliamo crescere anche con il settore giovanile e la scuola calcio. Per costruire qualcosa serve tempo e pazienza. Speriamo nel grande sostegno dei nostri tifosi. Cercheremo di regalare loro una gara spettacolare, insieme ai tre punti”.

Carico anche capitan Vega. “Se stiamo bene possiamo giocarcela contro qualunque squadra. Allo stesso tempo, però, possiamo perdere contro tutti se non siamo al top. Abbiamo sempre fatto bene fino ad ora. Qualche risultato non positivo poteva abbatterci e le ultime due vittorie hanno giovato al morale e alla testa. Contro il Sala Consilina ci aspetta un match difficile contro un avversario che ha ottime qualità. I nostri tifosi sono sempre importantissimi e possono darci una grandissima spinta. Il Palatedeschi è molto grande e per questo è difficile da riempire, ma abbiamo sempre ricevuto tanto affetto. Di sicuro sarà una sfida molto divertente”.