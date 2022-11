Accademia Volley in trasferta a Roma per sfidare la Polisportiva Talete Scontro salvezza con le sannite che cercano il secondo successo in stagione.

Altra trasferta laziale per l’Accademia Volley. Domani pomeriggio, infatti, le giallorosse affronteranno la Polisportiva Talete (RM) nella gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B2. Si tratta di uno scontro salvezza in quanto le padrone di casa, con cinque punti all'attivo, sono al momento la prima squadra al di fuori della zona retrocessione. Due punti in meno, invece, per l'Accademia che tuttavia ha centrato la prima vittoria stagionale sabato scorso nella gara casalinga con Ostia, rompendo così il digiuno delle prime quattro partite di campionato.

E' proprio dalle certezze maturate nell'ultima gara che l'Accademia proverà a ripartire per dare continuità all'ultimo risultato, sia in termini di punti che di prestazione. La squadra ha mostrato un ulteriore passo in avanti rispetto a quanto mostrato nelle precedenti uscite, a dimostrazione di come il lavoro settimanale stia iniziando a dare i suoi frutti. Talete, invece, proverà a riscattare le ultime due sconfitte consecutive e soprattutto l'inatteso stop interno con il Volley Friends, dovuto anche ad alcuni problemi di formazione, per ripartire in campionato dopo le prime due vittorie maturate nelle prime tre gare. Fischio di inizio al Pala Luiss di Roma fissato alle ore 16.00.