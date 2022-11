Basket, B femminile: Giustino Fortunato Benevento ko a Castellammare di Stabia Le ragazze di coach Musco sono state sconfitte per 59-24. Domenica sfida interna con Casalnuovo.

Disco rosso per la Virtus Academy Giustino Fortunato Benevento anche a Castellammare di Stabia, in casa del Basket Femminile Stabia. Le ragazze sannite sono uscite sconfitte dal difficilissimo campo partenopeo nella sesta giornata del campionato di serie B, col punteggio di 59-24. Ancora una volta Romano e compagne hanno giocato bene solo a sprazzi, denotando grosse difficoltà al tiro dove le percentuali sono state molto basse.

La Virtus Academy targata Università Giustino Fortunato, era partita abbastanza bene, riuscendo a tenere testa alle padrone di casa nel primo quarto, ma nella parte centrale del match lo Stabia ha preso con decisione il sopravvento ed ha allungato nel punteggio. Generosa la reazione finale delle beneventane, ma insufficiente per riaprire la contesa. Per la Virtus Academy Benevento da segnalare il ritorno in campo della Manolova, che però ancora non ha recuperato la migliore condizione, e la giornata negativa in attacco dell’ucraiana Ignatchenko, che clamorosamente ha chiuso a 0 punti realizzati.

Resta, dunque, ancora a secco di punti in classifica la Virtus Academy Giustino Fortunato Benevento dopo sei giornate di campionato. Bilancio sicuramente deficitario, ma la squadra di Giulio Musco, quanto meno si può godere la crescita costante delle tante giovanissime (molte classe 2005) che stanno giocando titolari in questo difficile campionato.

Domenica prossima, la compagine beneventana tornerà a giocare in casa, al Palasport Mario Parente: avversario sarà il Casalnuovo.

Questo il tabellino del match:

BASKET STABIA - GIUSTINO FORTUNATO BENEVENTO 59-24

(13-6, 29-11, 46-16)

GIUSTINO FORTUNATO BENEVENTO: Rizzica 5, Romano 10, Palmieri 2, De Tata, Egwoh, Allegro 4, Iarrusso

3, Ignatchenko, Lafranceschina, Manolova. All. Musco