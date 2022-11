Scherma, CDM paralimpica: Pasquino e compagni impegnati in Ungheria Da giovedì a domenica c'è la tappa di Eger, c'è anche il ritorno di Bebe Vio.

La lunga strada verso i Giochi Paralimpici di Parigi 2024 è iniziata. Il percorso di qualificazione è ricco di insidie, per questo motivo bisognerà avere continuità. In casa azzurra lo sanno bene e ogni appuntamento viene programmato senza lasciare nulla al caso. E’ il modo di fare di Dino Meglio, Coordinatore del settore paralimpico per la Federscherma.

Da giovedì 17 a domenica 20 novembre la squadra italiana sarà impegnata a Eger, in Ungheria, per la Coppa del Mondo. Ci sarà anche la sannita Rossana Pasquino, pronta a cimentarsi nelle prove di sciabola e spada. Attesissimo anche il rientro in gara dopo una lunga assenza di Bebe Vio.

I tre CT Marco Ciari, Francesco Martinelli e Simone Vanni hanno convocato al femminile Alessia Biagini, Veronica Martini, Andreea Mogos, Rossana Pasquino e Loredana Trigilia, mentre al maschile Matteo Betti, Marco Cima, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa e Gianmarco Paolucci.

Del prossimo impegno in terra ungherese e non solo ha parlato proprio Dino Meglio. “È un appuntamento importante anche se c’è una grossa incertezza sui regolamenti. Noi abbiamo una squadra ben preparata, alla prima uscita annuale durante la Coppa del Mondo di Pisa abbiamo fatto bene e quello è stato un notevole banco di prova dove le nostre punte hanno tirato bene e ottenuto ottimi risultati e le seconde linee hanno dimostrato di essere in crescita. Ci piace iniziare così questa qualifica, che sarà lunghissima perché durerà quasi due anni. Il sistema di punteggi è complesso e noi dovremo essere vigili in ogni gara per raggiungere il massimo. I nostri atleti sono pronti, abbiamo lavorato e fatto diversi allenamenti di preparazione e partiamo con concrete possibilità di fare bene”.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – Eger (Ungheria), 17-20 novembre



Atleti convocati: Matteo Betti, Alessia Biagini, Marco Cima, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Veronica Martini, Michele Massa, Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia

Coordinatore: Dino Meglio

Responsabili d’arma: Marco Ciari, Francesco Martinelli, Simone Vanni

Fisioterapista: Elia Sargenti

PROGRAMMA GARE

Giovedì 17 novembre

Fioretto maschile cat. B

Fioretto maschile cat. C

Spada femminile cat. A

Spada femminile cat. B

Spada femminile cat. C

Spada maschile cat. A

Venerdì 18 novembre

Fioretto maschile cat. A

Spada maschile cat. B

Spada maschile cat. C

Sciabola femminile cat. A

Sciabola femminile cat. B

Sabato 19 novembre

Fioretto femminile cat. A

Fioretto femminile cat. B

Fioretto femminile cat. C

Sciabola maschile cat. A

Sciabola maschile cat. B

Domenica 20 novembre

Fioretto femminile a squadre

Sciabola maschile a squadre

Spada open