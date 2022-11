Intec Service SG Volley, quinta vittoria consecutiva contro il Molinari Napoli Le sangiorgesi si sono imposte con un netto 3-0 al Palavesuvio.

Quinta vittoria consecutiva per le diavole rosse della Intec Service SG Volley, che, al Palavesuvio di Napoli, hanno battuto 0-3 l’ottima formazione del Molinari Volley, ottenendo altri tre punti preziosi che permettono alle sangiorgesi di mantenere la vette della classifica.

E’ un momento dunque estremamente positivo per ragazze di coach Franzese, che, nonostante le tante assenze forzate causa infortuni, riescono a mantenere la giusta freddezza e conquistare una vittoria veramente importante.

Un successo arrivato al termine di tre frazione di gioco molto equilibrate, in cui le sannite hanno mostrato grande pazienza e capacità di attendere il momento giusto per chiudere.

Nel prossimo fine settimana il campionato di serie C osserverà un turno di riposo, una buona notizia per tentare di recuperare le atlete ferme ai box per infortunio. Appuntamento quindi per il prossimo turno di campionato sabato 3 dicembre, ore 18.00, al Palasport di San Giorgio del Sannio contro una squadra che sta facendo veramente bene in questo avvio di torneo, la Todis Pastena di Salerno.